Fiamme a Lido Silvana, Di Lena: “Allarme non doveva trovarci impreparati”

PULSANO (TA) – All’indomani dell’ennesimo incendio a Lido Silvana sulla costa ionica, interviene il consigliere comunale di minoranza del comune di Pulsano Angelo Di Lena: “Non è solo la devastazione della pineta a bruciare il cuore dei cittadini, afferma Di Lena, ma anche il fuoco della rabbia. Dopo il violento incendio che giovedì 31 luglio ha colpito Lido Silvana, ci si interroga sulla prevenzione e sulla gestione del territorio”.

Tra le voci più accese quella del consigliere comunale di minoranza Angelo Di Lena, che interviene con fermezza: “È il secondo anno consecutivo che assistiamo a uno scenario da incubo: pineta distrutta, case e attività commerciali nuovamente minacciate dalle fiamme. Un allarme che non doveva trovarci impreparati”.

Proprio su questi temi si concentrerà parte del prossimo consiglio comunale convocato per il 5 agosto, alle ore 8.30, presso il castello De Falconibus. In aula, alla presenza del pubblico, si discuterà un’interrogazione urgente presentata dallo stesso Di Lena sulla prevenzione incendi a Pulsano e nella zona della Marina. Il consigliere di minoranza fa sapere che qualche giorno prima dell’incendio, aveva depositato una mozione riguardante la bonifica e la pulizia dei cigli stradali e dei terreni incolti, in particolare lungo via del Serrone e sul promontorio di Lido Silvana, dove la vegetazione secca rappresenta un pericolo costante.

“Lo scorso anno avevo già lanciato l’allarme – scrive Di Lena in una nota – cercando di stimolare l’attenzione degli addetti ai lavori. Ma nulla è cambiato. I turisti che scelgono Pulsano non possono trovarsi davanti a sporcizia e pericoli evitabili. L’amministrazione comunale – secondo Angelo Di Lena – avrebbe dovuto fare di più: servivano pulizia, disinfestazione e soprattutto il rispetto delle ordinanze”.

La ferita di Lido Silvana è ancora aperta. E con essa, cresce la sensazione di una comunità stremata e costretta a fronteggiare emergenze che si ripetono con inquietante puntualità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author