Fiamme a Lido Silvana: distrutto l’Acquafolies, famiglie evacuate

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel primo pomeriggio di giovedì 31 luglio a Lido Silvana, località balneare di Marina di Pulsano, in provincia di Taranto. Le fiamme hanno interessato l’area dell’ex Acquafolies, una struttura balneare dismessa da tempo, propagandosi rapidamente verso la zona retrostante, dove si trovano numerose ville.

Per precauzione, sono state evacuate diverse famiglie residenti nell’area, in attesa che l’incendio venga messo sotto controllo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, unità della Protezione Civile e agenti della Polizia Locale, impegnati nel coordinamento delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La situazione è apparsa subito delicata per la vicinanza delle fiamme alle abitazioni e per la presenza di vegetazione secca, complice il vento che alimenta il rogo. Non si registrano al momento feriti. +++ IN AGGIORNAMENTO +++

