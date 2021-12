TORRE SANTA SUSANNA – Impossibile stabilire, al momento, le cause che, nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4, hanno provocato l’incendio capace di danneggiare 3 autovetture parcheggiate su via Galaso, a Torre, nel centro abitato del paese. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco allertati da alcuni residenti della zona, anche i carabinieri della locale stazione. Spente le fiamme, che hanno avvolto una Golf, una Fiat Panda e una Lancia Y. Le facciate di alcune abitazioni vicini sono state raggiunte e annerite dal fumo sprigionatosi, ma l’intervento degli uomini del 115 ha impedito ulteriori danni. Ora, i militari indagano sull’episodio: non si esclude alcuna ipotesi sull’origine del rogo.