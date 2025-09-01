1 Settembre 2025

Fials Taranto: “Sanità al collasso, promesse tradite e ora un buco da 350 milioni”

Giovanni Sebastio 1 Settembre 2025
TARANTO – “La sanità jonica è allo stremo e la Regione Puglia continua a ignorare gli impegni presi oltre un anno fa”. È l’allarme lanciato da Emiliano Messina, segretario generale della Fials Taranto, che denuncia una lunga serie di criticità ancora irrisolte.

Tra i problemi principali: carenza cronica di infermieri, tecnici della prevenzione, personale ausiliario e operatori del 118; concorsi ancora bloccati per infermieri e OSS, con ricadute su ospedali di comunità, Cot e sul nuovo ospedale previsto per il 2026.

Nel mirino anche le condizioni dei lavoratori Sanitaservice: gli operatori CUP a Taranto restano inquadrati nel livello B del contratto Aiop, mentre in altre province pugliesi sono già passati al livello C. Una disparità definita dalla Fials “non più tollerabile”.

Sui buoni pasto, Messina ricorda che “il direttore Montanaro aveva promesso una proposta entro giugno, mai pervenuta”. Anche il concorso per completare l’organico del 118 è fermo, con 346 assunzioni su 384 previste, ma senza segnali di avanzamento.

“A tutto questo – conclude Messina – si aggiunge ora la notizia di un buco da 350 milioni nel bilancio regionale. Basta annunci: servono risposte vere, subito”.

