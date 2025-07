Festival Valle d’Itria: tre giorni di eventi con la rassegna “In Orbita”

La rassegna “In Orbita” è dedicata al pubblico di ogni età e da tre anni anticipa l’apertura ufficiale del Festival della Valle d’Itria. Noi siamo andati lì con le nostre telecamere.

Il Festival della Valle d’Itria porta la lirica nei luoghi meno usuali, nelle piazze e contrade di Martina Franca (TA), con In Orbita, progetto dedicato al pubblico di ogni età. Fra le manifestazioni che precedono l’edizione n. 51 dello storico festival (inaugurazione il 18 luglio con il Tancredi di Rossini), dall’11 al 13 luglio tre giorni di eventi speciali a ingresso gratuito: una vera festa musicale nei luoghi vivi della città, dove la lirica si fonde con la vita quotidiana, tra ironia, belcanto e grandi emozioni dal vivo.

Venerdì 11 e sabato 12 luglio (ore 21), in Contrada San Paolo e in via San Michele presso la Parrocchia Regina Mundi, un omaggio all’autore di apertura del Festival, con la commedia musicale Chi cucina? Rossini! per due cantattori e pianoforte, idea e testi di Alex Cerantola e Laura Basso che vestono i panni di Rossini e della sua governante Berta, accompagnati al pianoforte da Andrea Corazzin; un lavoro fresco e divertente, realizzato con il coordinamento di Fenice Education – Venezia, che racconta l’altra, rinomata, passione del pesarese. Lo spettacolo immagina il compositore intento nei preparativi per una cena di amici, a casa sua. Cosa potrà mai succedere? Riuscirà il vecchio Gioachino ad accogliere nel migliore dei modi i suoi ospiti e a servire loro la cena da lui stesso preparata? «Tra il tacchino da cucinare, la casa da sistemare e una governante che fa sempre di testa sua ne vedremo delle belle», raccontano gli autori. Attraverso lo storytelling interattivo il pubblico e i ragazzi, oltre ad assistere alle parti recitate e cantate, verranno coinvolti nel canto e in giochi musicali.

Domenica 13 luglio (ore 21) presso la Villa del Carmine toccherà invece al Quintetto di Ottoni del Teatro alla Scala, formazione che raccoglie alcune delle eccellenze del Teatro scaligero: Francesco Tamiati e Marco Toro (trombe), il martinese Giovanni Emanuele Urso (corno), Daniele Morandini (trombone) e Javier Castaño Medina (tuba). Il concerto spazia fra le pagine più note dell’opera lirica, da Bohème di Puccini, a Cavalleria rusticana di Mascagni, da Porgy and Bess di Gershwin a West Side Story di Bernstein, rielaborate per il quintetto. In programma anche la Fantasia per ottoni da Il barbiere di Siviglia di Rossini, e la Fanfare pour précéder La Péri di Paul Dukas.

Per le giornate dell’11, 12 e 13 luglio, nelle piazze e strade del centro storico, Martina Franca si anima inoltre con i flashmob dei giovani artisti dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”. Ogni anno, dal 2010, l’Accademia accoglie nella città pugliese artisti da ogni parte del mondo, per offrire una formazione altamente specifica nei diversi aspetti della tecnica, dello stile e dell’interpretazione del Belcanto italiano, senza trascurare le più diverse espressioni della contemporaneità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author