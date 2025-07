Festival Valle d’Itria: presentata a Bari l’edizione n. 51

È stata presentata a Bari, al Teatro Kursaal Santalucia, l’edizione n. 51 del Festival della Valle d’Itria di Martina Franca. Si parte venerdì prossimo con la prima del Tancredi di Rossini.

Si apre venerdì 18 luglio l’edizione n. 51 del Festival della Valle d’Itria , la prima curata dalla compositrice Silvia Colasanti , con la nuova produzione del Tancredi di Rossini, nella cornice del cortile di Palazzo Ducale di Martina Franca (TA). Una produzione che vede l’esecuzione rara dei due finali, lieto e tragico, che Rossini approntò per due diverse versioni e che riporta l’opera a Martina Franca dopo 49 anni, quando aprì una delle primissime edizioni del Festival.

Titolo della presente edizione è “Guerre e pace” , ideata in un particolare momento storico in cui i due termini, declinati tanto al singolare quanto al plurale, si presentano oggi con insistenza nella vita di tutti i giorni. Rimanendo fedele alle scelte che hanno contraddistinto fin dal suo nascere il Festival, quali l’attenzione al repertorio belcantistico e il recupero di opere di raro ascolto, la nuova direttrice artistica aggiunge due segnali forti: il legame con l’attualità e con la società di oggi, e la presenza significativa della musica del XX e XXI secolo.

Oltre al Tancredi , in cartellone la prima italiana di Owen Wingrave (1971) di Benjamin Britten e la rara esecuzione, a 100 anni dalla composizione, di L’Enfant et les sortilèges di Maurice Ravel , cui si affiancano concerti (quello sinfonico quest’anno propone la Quattordicesima Sinfonia di Šostakóvič con Fabio Luisi , direttore musicale del Festival), incontri, dialoghi con autori , per animare ogni giorno con oltre venti appuntamenti l’edizione del 2025.

Anticipazioni di festival si sono già avute con il progetto In Orbita , che nei giorni passati ha portato la musica del festival nelle contrade e piazze di Martina Franca, e con l’inaugurazione della mostra fotografica Eyewitness: guerre e pace del fotoreporter Manoocher Deghati che, dislocata nel centro storico di Martina Franca, sarà visitabile fino a fine agosto.

Organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi , a far da scenario come di consueto al Festival, saranno oltre al Palazzo Ducale, la Basilica di San Martino, il Chiostro di San Domenico, luoghi storici e di grande bellezza della città barocca di Martina Franca, e le masserie del territorio pugliese, ricchezze di cultura e tradizioni secolari.

LE DICHIARAZIONI

«Abbiamo pensato a un festival fortemente legato alle sue radici, ma che fosse anche moderno e integrato con il contesto in cui si svolge – commenta Michele Punzi , presidente della Fondazione “Paolo Grassi” –. Il tema scelto per questa edizione è purtroppo quanto più calzante con il momento storico attuale; abbiamo scelto di contrapporre alla barbarie la bellezza dell’arte, della musica e della cultura, con l’intento di non far placare il sentimento di indignazione che la violenza deve sempre suscitare. Vogliamo che in questo 2025 gli spettatori possano godere della musica come delle bellezze del nostro territorio e dell’ospitalità della nostra gente, ma contemporaneamente, portino con sé una maggiore consapevolezza che l’arte e la musica possono essere l’antidoto contro tutte le guerre».

Aggiunge Silvia Colasanti , nuova direttrice artistica del Festival della Valle d’Itria: «la relazione dell’arte di tutti i tempi con l’attualità e con la società di oggi, la presenza importante della musica del XX e XXI secolo: questi i due segnali forti che si vanno ad aggiungere alle caratteristiche che hanno da sempre contraddistinto il Festival della Valle d’Itria – far rivivere sulle scene opere poco rappresentate ed esplorare e riflettere sui percorsi compositivi e sulla storia delle opere. Un’offerta artistica al servizio della cultura, spunto di riflessione sul presente. L’arte oltrepassa il tempo ei grandi autori del passato più o meno recente, con diversi linguaggi, continuano a parlarci».

Per Nunzia Convertini , vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Martina Franca, «la capacità di collegare, anche in modo originale, opere dimenticate del patrimonio lirico italiano ed europeo con temi di grande attualità contraddistingue l’edizione 2025. Il legame fra tradizione e attualità e la scelta del tema, per altro molto sentito in questo particolare momento storico, stanno suscitando grande interesse, insieme all’altra novità, la nuova direttrice artistica Silvia Colasanti, la prima donna alla direzione artistica nella storia del Festival. Gli elementi per un nuovo successo, quindi, ci sono tutti. Il resto lo fa il connubio musica e bellezza: la splendida cornice di Martina, con i suoi luoghi suggestivi, il centro storico, il Palazzo Ducale, le antiche chiese e le masserie della Valle d’Itria».

Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ha ricordato come: «dopo lo straordinario traguardo del cinquantesimo anniversario del Festival del 2025, prende il via una nuova edizione che, come sempre, sa cogliere il senso dei tempi. Con il titolo “Guerre e pace”, che nasce in un contesto internazionale complicato, il Festival della Valle d’Itria lancia il suo messaggio: qui, nella culla della civiltà mediterranea, da uno dei luoghi simbolo della musica, ci dice che l’arte continua ad essere strumento di resistenza civile, luogo di crescita e di unione tra popoli».

