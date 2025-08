Festival Valle d’Itria: concerto sinfonico con Fabio Luisi

Sul podio dell’Orchestra del Teatro alla Scala sale Fabio Luisi, per il grande concerto sinfonico nell’ambito della 51esima edizione del Festival della Valle d’Itria.

Il Festival della Valle d’Itria nell’edizione del 2025 “Guerre e pace” omaggia uno dei compositori più importanti del Novecento, venerdì 1° agosto (ore 21) a Palazzo Ducale di Martina Franca con l’esecuzione della Sinfonia n. 14 per soprano, basso, archi e percussioni op. 135 di Dmitrij Šostakovič. Fabio Luisi, celebre bacchetta, direttore musicale del Festival, guida l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, in una delle partiture più originali, drammatiche e personali del compositore sovietico, di cui quest’anno ricorrono i 50 anni della morte. Voci soliste Lidia Fridman soprano drammatico rinomata per la sua estensione vocale e l’agilità, perfezionatasi nel 2019 proprio a Martina Franca, all’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”, e il basso Adolfo Corrado già applaudito al Festival nel ruolo di “Orbazzano” per il Tancredi di Rossini.

