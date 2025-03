Festival Ritratti 2025: Monopoli testimonial della Puglia a Madrid

MADRID — Monopoli è stata protagonista a Madrid come simbolo del fascino turistico e culturale della Puglia. Nell’evento organizzato all’Istituto Italiano di Cultura, la città pugliese è stata scelta come testimonial d’eccellenza grazie alle sue bellezze storiche, il porto, le coste e la vivace vita culturale rappresentata dal festival musicale Ritratti.

Alla serata hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni italiane, tra cui la consigliera culturale dell’Ambasciata Teodora Danisi, il console generale Spartaco Caldararo, il responsabile promozione mercati extra UE di Puglia Promozione Francesco Muciaccia e il sindaco di Monopoli Angelo Annese.

Muciaccia ha sottolineato la crescita costante del turismo spagnolo in Puglia, definendola «l’Italia inattesa» per la sua autenticità. Il sindaco Annese ha evidenziato come Monopoli sia una città «viva tutto l’anno» grazie al clima favorevole e al suo patrimonio unico.

Durante l’incontro è stata presentata la 21esima edizione del Festival Ritratti, che prenderà il via il 21 giugno e animerà Monopoli nei mesi di luglio e agosto con concerti, installazioni sonore, visite guidate e laboratori. Il tema di quest’anno sarà «Secret Codes – Elogio della follia», un omaggio al mistero dell’arte, come spiegato dalla direttrice artistica e fondatrice del festival, Antonia Valente.

La serata si è conclusa con un concerto della stessa Valente e di cinque giovani talenti italiani: Margherita Brodski (flauto), Sara Zeneli e Lorenzo Rovati (violini), Simona Collu (viola) e Maria Salvatori (violoncello), attualmente borsisti presso la Fundación Albéniz.

