LECCE – Vino novello, piatti tipici come pittule castagne e poi ancora grigliate con amici e parenti e soprattutto la gioia di stare tutti insieme. L’11 novembre festa di San Martino è una delle ricorrenze più amate in provincia di lecce e in puglia, non solo si ricorda San Martino di Tours, in particolar modo in Salento storicamente questo giorno coincideva con la chiusura dell’anno agricolo e i contadini festeggiavano così con ricchi banchetti, ringraziando per il buon raccolto e offrendo ai concittadini i propri prodotti, poi aprivano le ozze che contenevano il vino simbolo di augurio per prosperità, ricchezza e benessere.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts