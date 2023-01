Feste Capodanno: Nessun morto, 180 feriti, 11 gravi

Secondo il Viminale, nel corso dei festeggiamenti di Capodanno non si è verificato alcun incidente mortale in Italia. Il dato complessivo relativo ai feriti, riportato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è assestato a 180 (di cui 48 ricoverati), con un incremento rispetto all’anno precedente quando si sono registrati 124 feriti e 31 ricoveri. Per quanto riguarda i feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, si registra un lieve aumento rispetto allo scorso anno: 11 a fronte dei 14 del 2022.

