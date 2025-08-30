Festa Sant’Oronzo 2025: la diretta integrale di Antenna Sud

Antenna Sud ha trasmesso in diretta televisiva integrale i solenni festeggiamenti del 26 agosto in onore di Sant’Oronzo da Lecce, Ostuni, Gemini di Ugento e Turi. La conduzione dallo studio centrale di Bari è stata affidata a Gianni Sebastio, con collegamenti curati da Cristina Cavallo, Gloria Roselli, Maria Teresa Carrozzo, Cristian Tempesta e Don Mimmo Minafra. Un progetto televisivo sperimentale, pensato per lanciare nel 2026 la diretta integrale della Via Oronziana, coinvolgendo tutti i paesi aderenti all’accordo siglato.

