30 Agosto 2025

Festa Sant’Oronzo 2025: la diretta integrale di Antenna Sud

Redazione Web 30 Agosto 2025
Diretta integrale festeggiamenti sant'oronzo 2025 turi, ugento, ostuni e gemini di ugento
centered image

Antenna Sud ha trasmesso in diretta televisiva integrale i solenni festeggiamenti del 26 agosto in onore di Sant’Oronzo da Lecce, Ostuni, Gemini di Ugento e Turi. La conduzione dallo studio centrale di Bari è stata affidata a Gianni Sebastio, con collegamenti curati da Cristina Cavallo, Gloria Roselli, Maria Teresa Carrozzo, Cristian Tempesta e Don Mimmo Minafra. Un progetto televisivo sperimentale, pensato per lanciare nel 2026 la diretta integrale della Via Oronziana, coinvolgendo tutti i paesi aderenti all’accordo siglato.

