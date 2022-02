ANDRIA – La festa di San Valentino non può far passare in secondo piano il rispetto di leggi e procedure. È questo il commento del sindaco di Andria Giovanna Bruno, dopo che una strada cittadina è stata decorata per il giorno degli innamorati, senza però richiedere i permessi necessari per l’occupazione del suolo pubblico.

Per il primo cittadino, c’è ancora tanto lavoro da fare per dare il giusto valore al rispetto delle regole. Il caso legato al giorno di San Valentino ha evidenziato la questione, che però va affrontata anche nel quotidiano. Come dimostrano episodi già accaduti in passato.