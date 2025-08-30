Festa patronale di Turi Sant’Oronzo 2025

A Turi la festa patronale in onore di Sant’Oronzo ha regalato emozioni indimenticabili. Grazie alla diretta condotta da Cristian Tempesta e Don Mimmo Minafra, i fedeli hanno potuto vivere in tempo reale il suggestivo lancio della mongolfiera, la partenza e l’arrivo del carro trionfale. Un racconto corale che ha unito fede, tradizione e comunità.
