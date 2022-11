Orsara di Puglia (FG) – Dopo due anni di stop da pandemia, ad Orsara di Puglia nel foggiano tornano i “Fucacoste e cocce priatorije” (ovvero I falò e le teste del Purgatorio): un’antichissima ricorrenza, con i fuochi e i lumi delle zucche antropomorfe a caratterizzare la notte più luminosa dell’anno, quella in cui alle anime dei cari defunti si indica la via di casa per accoglierle nel ricordo e condividere un momento di vicinanza tra il mondo dei vivi e quello di chi non è più di questa terra.

Antonella D'Avola Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Non conosco altro modo per svolgere la mia professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. See author's posts

Condividi su...

Linkedin email