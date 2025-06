Festa della Repubblica: l’elenco dei nuovi Cavalieri brindisini

Anche Brindisi ha celebrato il 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana. La cerimonia principale, organizzata in sinergia tra la brigata marina San Marco, il Comune e l’ufficio scolastico regionale, si è tenuta, come di consueto, in piazza Santa Teresa.

Momento centrale della manifestazione la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e l’allocuzione del prefetto Luigi Carnevale, con la conseguente consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Elenco degli insigniti delle onorificenze

Questo l’elenco degli insigniti delle onorificenze consegnate a Brindisi:

Nominato Commendatore il tenente colonnello dell’aeronautica militare, Fabio Bonaventura Incalza. L’onorificenza di cavaliere è stata conferita al luogotenente della guardia di finanza Edoardo Antonio Alfio Roscica. Inoltre, nominati Cavalieri: il tenente colonnello della guardia di finanza Giovanni Andriani, l’ex maresciallo della guardia di finanza Francesco Montanaro, l’ex luogotenente dei carabinieri Vincenzo Dell’Atti, il brigadiere dei carabinieri Pietro Pagliara e l’appuntato scelto dei carabinieri Giuseppe Piro.

L’onorificenza di Cavaliere è stata conferita anche al luogotenente dell’esercito Vincenzo Nacci, al luogotenente nocchiere Massimiliano Marrocco, al capo di prima classe nocchiere Giovanni Pesari e all’ex primo maresciallo luogotenente nocchiere Domenico Pettinau. Completano l’elenco l’ex capo reparto dei vigili del fuoco Francesco Galluzzo, la dirigente scolastica Carmen Taurino e il professor Vincenzo Poci.

