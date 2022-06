Lecce- Una festa emozionante quella che proprio in queste ore sta omaggiando l’Arma dei Carabinieri in Piazza Duomo. La serata si è aperta con la voce emozionata a vibrante del comandante provinciale Paolo DEMBECH. Tanti i comandanti presenti, tante le autorità politiche ed istituzionali. Sindaci di tutta la provincia, amministratori, massime cariche della magistratura si sono stretti intorno all’Arma dei Carabinieri ed alla sua festa. Tanti i ringraziamenti ed i ricordi ai tempi difficili del Covid. Non sono mancati da parte del Comandante DEMBECH i ringraziamenti alla magistratura ed i riferimenti ai casi risolti grazie ad un lavoro di squadra. In chiusura il Comandante ha annunciato il suo imminente trasferimento a Roma, momento che ha acceso un caldo applauso di saluto.