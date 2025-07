Ferrovie, Maiorano: “Newco, meno opportunità europee”

BARI – Newco ferroviaria significherebbe meno opportunità europee, lo dichiara Massimo Maiorano, componente del Collegio degli Esperti del Presidente della Regione Puglia. “Affidare a RFI le linee locali oggi non di sua competenza sarebbe la scelta più sicura, meno costosa e davvero europea. – Prosegue Maiorano – Negli ultimi mesi si starebbe discutendo della creazione di una newco regionale che accorperebbe in un unico gestore le quattro reti locali pugliesi oggi affidate a Ferrovie del Sud Est, Ferrotramviaria-Bari Nord, Ferrovie del Gargano e Ferrovie Appulo Lucane, circa 700 km di binari che non sono attualmente gestiti da RFI”. Maiorano per argomentare la sua tesi fa un’analisi accurata sul tema rilevando quelli che secondo lui rappresentano tre aspetti critici da non ignorare:

1. Un peso insostenibile sulle finanze regionali

• Oggi gli interventi straordinari sulle quattro reti in concessione (FSE, Ferrotramviaria, FAL, Ferrovie del Gargano) sono finanziati quasi interamente da programmi pubblici nazionali ed europei – PNRR, Fondo Sviluppo e Coesione, fondi POR – con lo Stato che copre la quota maggiore e la Regione che versa solo il co-finanziamento. Con una newco di proprietà regionale, invece, il bilancio della Puglia diventerebbe il primo garante di ogni spesa ricorrente di rete (manutenzione, energia, diagnostica) e di qualsiasi extracosto o quota di co-finanziamento non coperta dallo Stato, trasferendo così il rischio finanziario e operativo dalle casse statali a quelle regionali.

• Servirebbero decine di milioni di euro l’anno per coprire i costi ricorrenti di energia, personale, materiali di ricambio e prime manutenzioni cicliche. A questi si aggiungerebbero rilevanti oneri di start up – sistemi informativi, sale di controllo del traffico, magazzini, nuovi contratti di servizio – che nel solo

biennio di avvio potrebbero facilmente superare la soglia del centinaio di milioni di euro.

• In assenza di un Contratto di Programma Stato–gestore, la Regione dovrebbe reperire liquidità con emissioni di debito o tagli ad altri capitoli (sanità, dissesto idrogeologico, istruzione). Una prospettiva che risulterebbe insostenibile nel medio periodo.

2. Fondi europei a rischio (CEF, InvestEU, prossima programmazione 2028-2034)

• Il Regolamento TEN-T 2024/1679 prevede che i progetti presentati alla Commissione provengano da reti classificate “di interesse nazionale” o gestite da soggetti a rilevanza sovranazionale. Con una newco puramente regionale, le linee locali resterebbero fuori dai corridoi Scandinavo-Mediterraneo e Adriatico- Ionico e la candidatura ai bandi Connecting Europe Facility verrebbe declassata.

• I contributi a fondo perduto CEF coprirebbero fino al 50 % degli investimenti ERTMS, raddoppi ed elettrificazioni. Senza la qualifica TEN-T, la quota scenderebbe al 20 % e la valutazione di “valore aggiunto europeo” punterebbe altrove, come già avvenuto per reti analoghe in Croazia e Grecia.

• Nel solo biennio 2023-2024 il Gruppo FS – con RFI capofila dei progetti TEN-T – si sarebbe assicurato, tramite il programma Connecting Europe Facility- Transport, circa 491 milioni di euro di contributi a fondo perduto; inoltre, grazie a un’operazione di finanza strutturata sostenuta dalle garanzie UE InvestEU e dai prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, avrebbe mobilitato ulteriori risorse europee per oltre 3 miliardi di euro, una leva finanziaria di cui una newco regionale non disporrebbe.

3. Tempi e sicurezza: due anni di stop tecnico-amministrativo

• Una società ex-novo dovrebbe costruire da zero organigrammi, regolamenti operativi, sistemi di segnalamento e, soprattutto, ottenere il certificato di Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) da ANSFISA ed ERA. In media servirebbero 24-30 mesi, durante i quali la rete non potrebbe essere interessata da upgrade tecnologici né dall’attivazione di nuovi servizi.

• Con RFI, l’estensione del suo SGS alle linee locali si risolverebbe con un’integrazione documentale, il precedente Bari-Bitritto è stato completato in 18 mesi e la linea è stata immediatamente classificata come di “interesse nazionale”.

Maiorano spiega che la via maestra da seguire sia la voltura a RFI delle linee locali:

1. L’ onere finanziario si sposterebbe sullo Stato – Le spese di esercizio rientrerebbero nel Contratto di Programma MIT-RFI, liberando la Regione da un peso strutturale.

2. Le tratte verrebbero inserite automaticamente nei corridoi TEN-T e diventerebbero eleggibili ai finanziamenti CEF e InvestEU, con coperture fino al 50 % dei costi.

3. Standard unici di sicurezza e interoperabilità – ERTMS, diagnostica predittiva e telecomunicazioni GSM-R verrebbero attivati senza soluzione di continuità.

4. Reputazione e attrattività – il “ brand ” RFI / FS sarebbe riconosciuta da operatori merci e tour operator europei come garanzia di affidabilità.

Infine l’appello alla giunta regionale:

Per le ragioni sopra elencate sarebbe auspicabile non proseguire oltre con l’ipotesi di costituire una newco e, in alternativa, avviare quanto prima la valutazione della procedura di voltura delle linee locali a RFI, mediante la stipula di una convenzione Stato-Regione che:

• tuteli il personale con clausole sociali;

• garantisca la continuità del servizio nella fase di transizione;

• agganci le opere di upgrade (elettrificazione, ERTMS, raddoppi) al Contratto di Programma 2022-2031;

• istituisca un tavolo di monitoraggio aperto a enti locali, pendolari e imprese.

La Puglia ha bisogno di ferrovie sicure, integrate e finanziariamente sostenibili. Affidare a RFI anche le linee oggi non di sua competenza vorrebbe dire:

• alleggerire significativamente il bilancio regionale, evitando nel prossimo triennio un onere potenzialmente nell’ordine di diverse centinaia di milioni di euro;

• accedere a pieno titolo ai corridoi e ai fondi europei;

• accelerare l’adeguamento tecnologico e la transizione ecologica del nostro sistema di trasporto.

Qualsiasi alternativa, conclude Maiorano, equivarrebbe a gravare sulle tasche dei cittadini pugliesi e a rinunciare alle opportunità che l’Europa mette a disposizione.

