Ferrovie, cedimento in galleria rallenta lavori sulla Potenza-Foggia

Galleria Capraia 2 danneggiata, ritardi nell’elettrificazione: bus sostitutivi fino a metà giugno. Assessore Pepe: “Si faccia bene e presto”

Il cedimento strutturale di una parte della galleria Capraia 2, situata lungo la tratta ferroviaria tra Melfi e Rocchetta Sant’Antonio, sta causando un rallentamento significativo nei lavori di elettrificazione della linea Potenza-Foggia.

Lo ha annunciato oggi a Potenza Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), spiegando che il danneggiamento, avvenuto lo scorso 16 febbraio, riguarda una galleria ottocentesca. Secondo quanto riferito da Elisabetta Cocumazzo, responsabile dei progetti “Adriatica” di Rfi, è in corso la fase di progettazione degli interventi di rifacimento. Solo al termine di questa fase, previsto per l’inizio di giugno, sarà possibile definire una nuova stima dei tempi per il ripristino completo della linea.

La tratta tra Rocchetta e Potenza, la cui riattivazione era prevista per il 10 maggio, tornerà operativa con ritardo: la circolazione ferroviaria resterà interrotta fino a metà giugno. Trenitalia ha assicurato la presenza di bus sostitutivi, mentre dal 15 giugno tornerà attivo il servizio tra Potenza e Melfi, con 18 treni giornalieri. Per coprire la tratta verso Foggia, saranno attivati collegamenti su gomma o interscambi a Melfi.

Restano regolari i collegamenti delle Ferrovie Appulo Lucane tra Avigliano e Potenza Superiore, così come il traffico merci di Fca tra Foggia e San Nicola di Melfi.

Sulla vicenda è intervenuto anche Pasquale Pepe, assessore regionale alle infrastrutture e trasporti della Regione Basilicata, durante la conferenza stampa. “La buona notizia è il ritorno in esercizio della tratta con il maggior numero di utenti, da Potenza a Melfi”, ha dichiarato.

“Quanto all’interruzione tra Melfi e Rocchetta, abbiamo fatto presente a tutti i soggetti coinvolti le esigenze della comunità lucana: si lavori con efficienza, ma anche con rapidità”, ha concluso l’assessore.

