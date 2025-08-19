19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Ferrovie Appulo Lucane, sostituito a Bari il vecchio ponte in ferro

Ilaria Delvino 19 Agosto 2025
centered image

BARI  – Un pezzo di storia che va via ma l’intervento è stato necessario per migliorare e rendere più sicura l’infrastruttura

About Author

Ilaria Delvino

Giornalista Professionista

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

L’addio a Francesco Saccente, folla e commozione a Palo del Colle

19 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Regione, verso la riapertura. In attesa del ritorno di Schlein

19 Agosto 2025 Antonio Bucci

Fiera del Levante, parlamentari centrodestra contro il “veto” a Israele

19 Agosto 2025 Antonio Bucci

Abbandono illecito rifiuti: 140 casi in sei mesi nel Barese

19 Agosto 2025 Antonella Fazio

Tutto pronto per la Fiera del Levante 2025

19 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bari, Damiani (FI): “Esclusione Israele offende la storia della Fiera”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Eccellenza e Promozione 2025/26: il CR Puglia ufficializza i gironi

19 Agosto 2025 Massimo Todaro

Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: ammende per Foggia e Monopoli

19 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Crispiano: torna il Premio Pugliese D.O.C. – 9ª edizione

19 Agosto 2025 Redazione

Ferrovie Appulo Lucane, sostituito a Bari il vecchio ponte in ferro

19 Agosto 2025 Ilaria Delvino