Ferrarese: “Nasce a Taranto la Fondazione del Mediterraneo per lo sport”

“Questa settimana prende vita a Taranto la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, un progetto nato per sostenere concretamente lo sport di base e agonistico in un territorio appassionato ma segnato da difficoltà strutturali ed economiche. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza della crisi che sta colpendo storiche discipline locali come calcio e basket, alle prese con gravi carenze gestionali”. A comunicarlo, tramite social, è Massimo Ferrarese, commissario del Governo per i Giochi del Mediterraneo.

“La Fondazione si propone di intervenire con strumenti e progetti per ricostruire il tessuto sportivo cittadino, rilanciare l’entusiasmo e valorizzare le risorse del territorio – spiega Ferrarese -. Un ruolo centrale sarà riservato alla gestione degli impianti in costruzione per i Giochi del Mediterraneo: l’obiettivo è evitare che, dopo l’evento del 2026, queste strutture restino inutilizzate, trasformandole invece in poli attivi e accessibili per tutta la comunità”.

“Pur nascendo a Taranto, la Fondazione punta a espandersi in tutte le province pugliesi, promuovendo una rete regionale dedicata allo sviluppo sportivo e alla diffusione di una vera cultura dello sport. Sostenuta da fondi privati e ispirata a principi di trasparenza e innovazione, la Fondazione crede nello sport non solo come competizione, ma come diritto, risorsa educativa e strumento di riscatto sociale”, conclude Ferrarese.

