Ferrandina, ufficiale: firma il centrocampista Cristiano

Alberto Cristiano è un nuovo centrocampista del Ferrandina. L’annuncio del club rossoblu è arrivato qualche minuto fa sui propri canali ufficiali, in cui viene annunciato l’acquisto della mezzala nell’ultima stagione con la maglia dell’Enna.

Cristiano, classe 2002, è reduce da un’importante stagione con i siciliani in cui ha conquistato 38 presenze tra campionato e Coppa Italia nel Girone I di Serie D. Sempre nello stesso torneo, il centrocampista ha vestito anche le maglie di Licata e Città Sant’Agata, in cui ha racimolato anche in quelle occasioni diverse presenze.

Stagioni sicuramenti importanti che rendono Cristino un profilo sicuramente interessante per il Ferrandina che si sta costruendo in queste settimane. Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, vanta ormai più di 80 presenze in Serie D.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author