Ferrandina, tra acquisti e trattative: rossoblu attivi sul mercato

Il Ferrandina ha ufficialmente mosso i primi passi in vista della stagione 2025-2026, quella del ritorno in Serie D dopo ben 25 anni di assenza. Dopo l’arrivo del tecnico Antonio Summa, nelle ultime ore, gli aragonesi hanno annunciato i primi tasselli in vista della nuova annata.

Tra i pali è arrivato il classe 2006 Christos Rizopoulos, cresciuto nel settore giovanile del Panetolikos, nell’ultima stagione nelle fila della Polimnia, in Eccellenza pugliese. In attacco, invece, si registra l’arrivo dell’esterno Lucas Canavese, la scorsa stagione con la maglia della Santarcangiolese nella massima categoria regionale lucana.

Il Ferrandina, ha piazzato anche due innesti di esperienza. A cominciare dal difensore Ivo Quaranta che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Avezzano. In passato, anche alcune presenze nel Girone H con Gravina e Fasano, oltre che un passaggio in quello I con la maglia della Cavese.

In rossoblu, è approdato anche l’esperto centrocampista Alberto Cristiano con ben 80 gettoni in Serie D. Classe 2002, reduce da una buonissima stagione con l’Ennea, dove è sceso in campo 38 volte tra campionato e Coppa Italia. La mezzala, ha vestito anche le maglie di Licata e Città Sant’Agata, sempre nel Girone I di quarta serie.

Il mercato del Ferrandina, però, prosegue ed entra sempre più nel vivo. Nel mirino ci sono i difensori Callegari e Sepe. Il primo, nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Sarnese ma è esploso due stagioni fa a Rotonda. Il secondo, terzino sinistro, ha dalla sua tanta esperienza tra Serie C e D: nelle ultime due annate, inoltre, ha giocato con Matera prima e Manfredonia poi. Agli aragonesi, interessa anche il giovane portiere, classe 2006 Francesco Massari, nell’ultima annata al Barletta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author