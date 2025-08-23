Ferrandina, Summa: “Barletta forte. Capiremo a che punto siamo”

“Siamo consapevoli che affronteremo una squadra molto forte, che è stata costruita per vincere. Andremo a fare la nostra partita cercando di dare il meglio”. Sono le parole di Antonio Summa, tecnico del Ferrandina, alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Barletta, rilasciate ai canali ufficiali della società rossoblu.

“Affronteremo una squadra che prima di tutto è allenata bene: mister Pizzulli è uno specialista della categoria e del Girone H, quindi sarà una partita difficile, di sofferenza. Dobbiamo cercare di mettere in pratica tutto quello su cui abbiamo lavorato in questo mese”, continua il tecnico dei rossoblu sull’avversario di domani sera.

Ferrandina a lavoro da oltre un mese. E il tecnico Summa ne approfitta per fare il punto della situazione: “Mi sembra a buon punto sotto tutti i punti di vista, soprattutto atleticamente e tatticamente. È chiaro che quello di domani sarà un bel banco di prova per vedere a che punto siamo col lavoro”.

Infine, c’è l’entusiasmo di tutta la comunità aragonese: “Per la città è una bella soddisfazione andare a giocare in uno stadio come il Puttilli, con una cornice di pubblico importante. Godiamoci questa partita e cercheremo di vendere cara la pelle, rendendo orgogliosi i nostri tifosi”.

