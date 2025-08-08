Ferrandina: si cerca uno dei responsabili dell’accoltellamento di due uomini

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della Procura di Matera i due stavano camminando in centro quando sono stati avvicinati da un’auto con a bordo i due presunti aggressori, un 27enne del posto, già arrestato dai Carabinieri e un uomo di 40 anni che ancora non è stato trovato
Dopo l’accoltellamento di due uomini avvenuto a Ferrandina, si indaga per trovare uno dei presunti responsabili. Per il movente del gesto potrebbe esserci la gestione del traffico di droga
potrebbe interessarti anche
Emergenza blatte, c’è l’ordinanza: obblighi e sanzioni, monta la protesta
Lagonegro: sequestrati beni per oltre 600 mila euro per crediti d’imposta inesistenti
Lecce: più controlli dopo atti vandalici in villa comunale
Barletta, Cannito contro Saviano e Gomorra: la risposta di Libera
Femminicidio a Foggia, lutto cittadino nel giorno dei funerali
Agguato a Corato, contestata l’aggravante mafiosa