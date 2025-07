Ferrandina, Sepe e Galiano sono rossoblù: confermato Gallitelli

Il Ferrandina prosegue la definizione della rosa per il campionato di Serie D 2025/2026, ufficializzando due nuovi innesti e una conferma significativa.

Il primo nuovo arrivo è quello di Antonio Sepe, difensore italo-uruguaiano con alle spalle una lunga carriera tra Serie C e Serie D, impreziosita da oltre 200 presenze. Sepe ha militato in numerosi club italiani, tra cui Albese, Otranto, Akragas, Catanzaro, Matera, Potenza, Nardò, Casarano, Team Altamura e Manfredonia, portando esperienza e leadership al reparto arretrato rossoblù.

Il secondo innesto è il giovane portiere Pierfrancesco Galiano, classe 2006, proveniente dal Potenza, dove si è messo in evidenza nel campionato nazionale Juniores. La società lucana punta su di lui per arricchire il pacchetto Under con un profilo di prospettiva.

A completare gli annunci, arriva anche la conferma di Davide Gallitelli, uno dei protagonisti della promozione ottenuta nella scorsa stagione. La sua permanenza testimonia la volontà del club di mantenere saldo il legame con il gruppo che ha contribuito al salto di categoria.

