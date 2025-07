Ferrandina, nel mirino due difensori e un portiere under

Dopo aver avuto l’ok per l’iscrizione in Serie D, il Ferrandina sta cominciando a tuffarsi sul calcio mercato per poter allestire la squadra in grado di giocarsi il prossimo torneo di quarta serie.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, nelle ultime ore, i rossoblu hanno messi gli occhi addosso agli esperti difensori Callegari e Sepe. Il primo, è esploso due stagioni fa con la maglia del Rotonda. Invece, nell’ultima annata ha vestito i colori della Sarnese.

Per quanto riguarda Sepe, invece, nelle ultime due stagioni si è diviso tra Matera e Manfredonia. Terzino sinistro di grande esperienza che insieme a Callegari potrebbe rappresentare quella colonna di esperti della categoria.

Al Ferrandina, inoltre, interessa anche il portiere Francesco Massari, classe 2006, nell’ultima stagione nelle fila del Barletta. Prime trattative in casa rossoblu con il ds Armento subito al lavoro.

