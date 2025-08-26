26 Agosto 2025

L'esultanza dei rossoblu, foto: screen Antenna Sud

Ferrandina, miglior ritorno in Serie D non poteva esserci

Roberto Chito 26 Agosto 2025
centered image

Clamoroso al Puttilli? Non proprio. Perché il Ferrandina ottiene la qualificazione al primo turno di Coppa Italia al termine di una prova ordinata e coraggiosa, anche con un pizzico di spavalderia che non guasta mai.

La rete nel finale di Kisseih, nata da una incertezza della difesa del Barletta, ma anche dalla furbizia dell’attaccante aragonese, ha illuso un Ferrandina che cinque minuti dopo si è visto beffare dall’1-1 siglato da Manetta, complice l’intervento non proprio preciso di Galiano.

Episodio che poteva tagliare le gambe al Ferrandina, ormai vicino alla linea del traguardo. Qui, però, l’estremo difensore rossoblu si fa perdonare con i dovuti interessi. Decisivo dagli undici metri parando le conclusioni a Guadalupi, Piarulli e Dicuonzo. Interventi che sommati alle reti di Cristiano, Gallitelli e Incerti spediscono il Ferrandina al Degli Ulivi di Andria.

Esordio migliore, per i rossoblu, dopo 25 anni di attesa, non poteva esserci. La festa sotto il settore ospiti è l’immagine di una comunità che ha voglia di tenersi stretta la Serie D. L’inizio è incoraggiante per la squadra di Summa, considerato che di fronte c’era il Barletta, squadra destinata a tutt’altro percorso rispetto a quello dei lucani.

Il cammino, però, è solo all’inizio e la strada è irta di ostacoli. Ferrandina, adesso atteso dalla doppia sfida contro la Fidelis Andria. Domenica si gioca per la Coppa Italia. Il 7 settembre, invece, sarà campionato con entrambe le sfide al Degli Ulivi. La squadra di Summa, però, dopo aver fatto male al Barletta proverà a ripetersi ancora contro la Fidelis Andria. A cominciare dal match di Coppa.

centered image

