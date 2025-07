Ferrandina-Matera, partiti i lavori. Bardi: “Si avvera un sogno”

MIGLIONICO – Si è svolto stamani nel cantiere della Galleria Miglionico (Matera) il sopralluogo tecnico sulla tratta ferroviaria, in via di costruzione, che collegherà Ferrandina alla Città dei Sassi. Il progetto della nuova linea ferroviaria realizzata da RFI ha l’obiettivo di collegare la città dei Sassi alla linea ferroviaria Potenza-Metaponto attraverso una linea elettrificata a semplice binario di 22 km che corre per il 30% in galleria (6,5 km), il 27% in viadotto (6 km) e 43% (9,5 km) in rilevato/trincea con una velocità massima di tracciato di 120 km/h. e le cui opere civili, risultano nella quasi totalità già realizzate tra il 1984 – 2000. Il costo a vita dell’intera opera è pari a circa 525 milioni di euro, finanziati anche con risorse PNRR. Il 2027 il termine per il completamento dell’opera.

“Ho visitato stamattina il cantiere della “Galleria Miglionico” che rappresenta un passo concreto verso il collegamento di Matera alla rete ferroviaria nazionale”, fa affermato il Presidente della regione Basilicata, Vito Bardi. “Un traguardo atteso da decenni che ora diventa realtà grazie all’impegno della Regione. La nuova linea Ferrandina–Matera La Martella (22 km elettrificati, velocità massima 120 km/h) unirà Matera al resto d’Italia, aprendo collegamenti diretti con Roma, il Nord e potenziando i servizi locali verso Potenza e Taranto. Un investimento da 525 milioni di euro, di cui 50 milioni dal PNRR, per un’infrastruttura moderna, sicura e sostenibile. Un progetto strategico per una Basilicata più connessa, più vicina, più protagonista!”.

