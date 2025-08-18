Ferrandina, l’ultimo saluto a Nicola Pipio

FERRANDINA – Ferrandina saluta Nicola Pipio, il 29enne morto a Ferragosto schiacciato da un albero. Nella Chiesa Madre del comune in provincia di Matera si sono svolti i funerali celebrati dall’arcivescovo di Matera-Irsina e Tricarico, monsignor Ambarus.
