18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Ferrandina, l’ultimo saluto a Nicola Pipio

Francesco Cutro 18 Agosto 2025
FERRANDINA –  Ferrandina saluta Nicola Pipio, il 29enne morto a Ferragosto schiacciato da un albero. Nella Chiesa Madre del comune in provincia di Matera si sono svolti i funerali celebrati dall’arcivescovo di Matera-Irsina e Tricarico, monsignor Ambarus.

