Ferrandina: due denunce per detenzione ai fini di spaccio di droga

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ferrandina, con l’ausilio dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Pisticci, durante l’esecuzione di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare lo spaccio di stupefacenti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Matera, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, due uomini del posto, di 48 e 59 anni, il primo dei quali già gravato da precedenti specifici.

I due, fermati in orario serale durante un controllo alla circolazione stradale, sono stati sottoposti a perquisizione dai militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso assunto dagli uomini.

Le attività di ricerca si concludevano con il rinvenimento di 4 dosi di cocaina confezionate in cellophane trasparente, 2 bilancini elettronici di precisione, 680 Euro in denaro contante suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio, e materiale (forbici e nastro adesivo) utilizzato per il confezionamento. I militari hanno poi approfondito il controllo perquisendo anche le abitazioni dei due, senza tuttavia rinvenire ulteriori elementi riconducibili all’attività di spaccio. I due sono stati così denunciati, e dovranno rispondere di detenzione in concorso, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente.

Si precisa che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari, e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Non si ferma, intanto, l’impegno dell’Arma nel contrasto dei fenomeni criminosi in genere, ed in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti.

