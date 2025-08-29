Ferrandina, Desimini: “Un cammino da affrontare senza timori”

“Andremo ad Andria per continuare il nostro percorso. Lavoriamo tutti i giorni sul campo e fuori per arrivare al meglio a questi appuntamenti. Avere in così pochi giorni la possibilità di giocare in un altro grande stadio, davanti a una tifoseria così importante, non può che essere stimolante. Ci motiva tantissimo”. Ha parlato così, ai canali ufficiali dell’Asd Ferrandina 17890, il capitano dei rossoblu Davide Desimini.

Sul match di Barletta: “Vedere la nostra realtà affrontare un avversario così importante, con una cornice di pubblico eccezionale, è stato incredibile. Sono a Ferrandina da nove anni ma devo ammettere che le sensazioni provate non sono indescrivibili a parole. La vittoria poi ha reso questo “sogno” perfetto. Credo che qualcuno dall’alto abbia disegnato questo scenario”.

Sulle prime impressioni: “Come sempre, a maggior ragione con il salto di categoria, la voglia di iniziare è tanta e si sta creando piano piano un gruppo solido per affrontare questo bel viaggio. Un viaggio che sicuramente, oltre a darci tante soddisfazioni, presenterà molte difficoltà che affronteremo insieme, senza alcun timore”.

Sulla squadra: “Il gruppo è molto ben assortito. Oltre ad essere grandi professionisti, questi ragazzi sono tutti spettacolari. Stiamo apprezzando in particolare la goliardia di Antonio Sepe, ma anche gente più discreta e timida come Ibra Cisse”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author