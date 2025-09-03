Ferrandina, contro le grandi prime risposte positive

Prosegue la luna di miele tra il Ferrandina e la Serie D. Gli aragonesi, in sette giorni hanno eliminato dalla Coppa Italia Barletta e Fidelis Andria, due delle favorite del prossimo Girone H.

Certo, la qualificazione, in entrambi i casi è arrivata ai calci di rigore, ma è anche vero che poi dagli undici metri bisogna essere freddi e decisi nel realizzare. E il Ferrandina, in entrambe le occasioni lo è stato. Riduttivo, però, soffermarsi semplicemente ai tiri dagli undici metri, perché non si darebbe abbastanza importanza alle prestazioni dalla squadra del tecnico Summa.

Si tratta di un Ferrandina, completamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, con un budget tra i più bassi dell’intera Serie D, ma che in questo avvio ha fatto la sua onesta figura. Una squadra arcigna che ha visto in Kisseih quell’attaccante scaltro, capace di cogliere il momento giusto per trafiggere il portiere avversario.

Dopo la sbornia in Coppa Italia e l’incredibile ritorno in Serie D dopo 25 anni, ora è tempo di pensare al campionato. E si sa, è tutta un’altra storia perché l’importanza è diversa e i punti cominciano a pesare. Quella cominciata ieri, visto il posticipo del Degli Ulivi al lunedì, sarà una settimana corta per il tecnico Summa.

Di fronte, però, ci sarà lo stesso avversario di cinque giorni prima. Quella Fidelis Andria che comunque il Ferrandina ha bloccato sul pareggio nei 90 minuti. E proprio contro lo stesso avversario, la squadra di Summa vorrà cominciare la propria corsa salvezza.

