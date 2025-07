Ferrandina, comunità che ritrova la Serie D: programmi e obiettivi

In un’assemblea pubblica, presso la sala consigliare del Comune, il Ferrandina ha svelato programmi e obiettivi in vista della stagione 2025-26, quella che permetterà alla comunità aragonese di disputare la Serie D dopo ben 25 anni dall’ultima volta.

Un Ferrandina che in queste settimane sta lavorando sul mercato, cercando di trovare il giusto mix di giovani ed esperti, affiancando ai giocatori del territorio, alcune pedine con esperienza in Serie D. Da questo punto di vista, significativo l’arrivo di Cristiano, Otero e dell’under Maltese che nell’ultima stagione hanno vestito la maglia dell’Enna nel Girone I. Il mercato è ancora aperto, con il ds Armento che cercherà di regalare altre pedine al tecnico Summa per poter affrontare al meglio la Serie D e il difficile Girone H, considerato il campionato più difficile d’Italia.

Nell’assemblea pubblica, significativa anche la vicinanza del sindaco Carmine Lisanti che ha manifestato la propria vicinanza al progetto Ferrandina. Il presidente Pepe, dalla sua, ha rivolto un appello a tutti coloro che vorranno sostenere la causa rossoblu nella difficile stagione di Serie D. Da questo punto di vista è cominciata la campagna abbonamenti, con prezzi accessibili, per permettere ai tifosi di sostenere la causa aragonese.

L’obiettivo non potrà che essere quello di conquistare la salvezza, provando a regalare a Ferrandina la seconda stagione in Serie D. Per farlo, sarà fondamentale l’unità d’intenti tra le parti, con la consapevolezza delle difficoltà ma con l’entusiasmo di una comunità che ritrova la quarta serie dopo ben 25 anni.

