3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

L'esultanza dei rossoblu, foto: screen Antenna Sud

Ferrandina, colpo in attacco: in arrivo Giulio Carrozzo

Fabrizio Caianiello 3 Settembre 2025
centered image

Nuovo rinforzo offensivo in arrivo per il Ferrandina, che sta chiudendo la trattativa per Giulio Carrozzo, attaccante classe 2004.

Cresciuto nei settori giovanili di Lecce e SPAL, con cui si è laureato campione nazionale Under 18, Carrozzo ha poi intrapreso un percorso che lo ha visto vestire le maglie di Sant’Agata, Notaresco e, più recentemente, del Chieti.

Una punta giovane ma con già diverse esperienze alle spalle, pronta ora a mettersi a disposizione del Ferrandina per la nuova stagione.

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Trasferta vietata ai tarantini, il club: “Rispetto, ma nostri tifosi penalizzati”

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Spinazzola-Taranto: divieto di trasferta per i tifosi ospiti

3 Settembre 2025 Anthony Carrano

Fasano, cambio di orario per la partita contro l’Afragolese

3 Settembre 2025 Anthony Carrano

Barletta, Certame Atletico: tribuna gremita e spettacolo in pista

3 Settembre 2025 Massimiliano Di Pasquale

Castrovilli: “Obiettivo playoff, spero di rivedere presto il Bari in Serie A”

3 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Casarano, emergenza a centrocampo contro il Benevento: due le assenze pesanti in mediana

3 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

potrebbe interessarti anche

Ferrandina, colpo in attacco: in arrivo Giulio Carrozzo

3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Gravina, la Pitbull Tequila ritrovata morta scuoiata, nello sgomento generale

3 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Tricase, oltre dieci auto rigate nella notte: bravata in centro

3 Settembre 2025 Gloria Roselli

Racale, scritta sul Comune: “Anci e Prefetto intervengano”

3 Settembre 2025 Gloria Roselli