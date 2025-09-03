Ferrandina, colpo in attacco: in arrivo Giulio Carrozzo

Nuovo rinforzo offensivo in arrivo per il Ferrandina, che sta chiudendo la trattativa per Giulio Carrozzo, attaccante classe 2004.
Cresciuto nei settori giovanili di Lecce e SPAL, con cui si è laureato campione nazionale Under 18, Carrozzo ha poi intrapreso un percorso che lo ha visto vestire le maglie di Sant’Agata, Notaresco e, più recentemente, del Chieti.
Una punta giovane ma con già diverse esperienze alle spalle, pronta ora a mettersi a disposizione del Ferrandina per la nuova stagione.
