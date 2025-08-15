Ferrandina, cade albero su auto: un morto e tre feriti

Tragedia nel pomeriggio di Ferragosto nel materano. Un albero, sdradicato dal forte vento dovuto al maltempo che ha interessato la zona in queste ore, ha colpito un auto con quattro persone a bordo. Impatto devastante: una è deceduta sul colpo, mentre le altre tre sono in condizioni critiche, ma estratte vive dai Vigili del Fuoco.
