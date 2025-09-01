Ferrandina: bimbo di tre anni cade da una finestra, ricoverato al San Carlo

Si è sfiorata una tragedia a Ferrandina, in provincia di Matera nel pomeriggio di oggi quando un bambino di soli tre anni si è sporto dalla finestra del bagno di casa ed è precipitato al suolo da un’altezza di circa nove metri.

Ad evitare un triste epilogo la presenza sotto l’abitazione di una siepe che pare abbia contribuito ad attutire il colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l’eliambulanza e hanno trasferito il bambino all’ospedale San carlo di Potenza dove è attualmente ricoverato nel reparto di pediatria, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo quanto appreso il piccolo, di origini nigeriane, era in casa con la madre e le due sorelle. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Pisticci che stanno conducendo le indagini per accertare i fatti.

