Ferrandina, arriva l’esperto Novelli come club manager del club

Non solo acquisti per rinforzare la rosa in vista del difficile torneo in Serie D, ma anche innesti per poter strutturare al meglio una società chiamata alla sfida della quarta serie.

E proprio in quest’ottica che il Ferrandina, nella giornata di oggi, ha annunciato l’innesto di Salvatore Novelli in qualità di club manager. L’esperto dirigente, dopo il miracolo salvezza di due stagioni fa a Rotonda, e le avventure con Enna e Atletico Terme Fiuggi arriva nella cittadina aragonese.

Innesto che garantirà alla società del presidente Pepe di operare al meglio, mettendo al servizio dei rossoblu tutta la propria esperienza in vista della stagione che vedrà Ferrandina riabbracciare il palcoscenico della Serie D.

