Ferrandina: Armento confermato DS, l’ex capitano Grieco nello staff

Il Ferrandina 17890 ha ufficializzato le prime importanti conferme in vista della stagione sportiva 2025/2026. Il club riparte da due figure simbolo della propria storia recente: Cristian Armento sarà ancora il direttore sportivo, mentre Michele Grieco, ex capitano, entra in società con un ruolo dirigenziale.

Un doppio annuncio che va ben oltre la dimensione tecnica, perché parla di identità, appartenenza e continuità. Armento, che ha seguito da vicino le sorti del Ferrandina negli ultimi vent’anni, è già al lavoro per allestire una rosa competitiva e ambiziosa. Secondo quanto filtra, il telefono del DS sarebbe in continuo fermento, segnale di un mercato già acceso.

Non meno significativa è la figura di Michele Grieco, per anni punto di riferimento in campo e ora pronto a dare il proprio contributo dietro le quinte. Il club lo ritroverà al fianco della squadra, al Santa Maria, sempre con lo spirito combattivo e il legame viscerale che lo hanno reso uno dei volti più amati dai tifosi.

Due, come le stagioni in Serie D. Due, come i giorni di riflessione prima dell’annuncio. Due, come i protagonisti di una storia che continua. Il Ferrandina 17890 guarda avanti, ma lo fa a partire dalle sue radici più autentiche.

