Ferrandina: accoltella due uomini, arrestato un 40enne del posto

Due ragazzi sono stati accoltellati mercoledì pomeriggio a Ferrandina, in provincia di Matera. Tra i feriti, il più grave è un 34enne colpito al torace, l’uomo pare abbia precedenti penali per reati legati alla droga.

E’ stato necessario per soccorrerlo l’intervento dell’eliambulanza del 118 con la quale è stato trasportato all’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove attualmente si trova in prognosi riservata e le sue condizioni sono giudicate gravi. Il secondo ferito, un 27enne, non sarebbe in pericolo di vita ed è ricoverato presso l’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera. Il presunto aggressore, un uomo di 40 anni, è stato arrestato. Tutti e tre gli uomini coinvolti sono residenti a Ferrandina. Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Pisticci.

