15 Agosto 2025

Bat cultura ferragosto

Ferragosto tra arte e mare: siti culturali aperti nella Bat

Andrea Catino 15 Agosto 2025
Ferragosto all’insegna della cultura nella provincia di Barletta-Andria-Trani, con numerosi siti aperti per chi sceglierà l’arte al posto del mare.
A Barletta il Castello e la Pinacoteca “Giuseppe De Nittis” a Palazzo Della Marra saranno visitabili dalle 10 alle 20, con chiusura biglietteria alle 19.15. Aperta anche la Cantina della Sfida dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.

A Trani, la Fondazione Seca propone le visite guidate “Architetture Ardite” al campanile della Cattedrale, alle 10 e alle 17, con partenza dai matronei e salita fino alla vetta per ammirare la città dall’alto. Restano aperti anche il Polo Museale – che comprende il Museo Diocesano, il Museo della Macchina per Scrivere e il Museo di Storia Ebraica “Ex Sinagoga di Scola Grande” – e la mostra gratuita “The King of Pop Art” di Marcello Quarta nella corte interna.

Ad Andria, il Castel del Monte sarà visitabile dalle 10 alle 18.45, mentre il Parco archeologico di Canne della Battaglia e l’Antiquarium accoglieranno visitatori fino alle 18.30.

Ma per molti il Ferragosto resterà sinonimo di relax in riva al mare, con le amministrazioni comunali impegnate in pulizie straordinarie delle spiagge per accogliere residenti e turisti.

