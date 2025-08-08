Ferragosto Sicuro, Siap: “Polizia in prima linea per traffico, ordine e prevenzione”

TARANTO – Ferragosto è ormai alle porte e con esso tutte le problematiche legate all’esodo e al controesodo per le vacanze estive. Un periodo tra i più critici dell’anno per l’intenso traffico su strade e autostrade italiane, la Polizia Stradale intensifica i controlli per garantire la sicurezza di cittadini e turisti. L’attività non si limita alle principali arterie stradali, ma si estende anche a volanti e commissariati, in stretto coordinamento con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Una rete di collaborazione fondamentale per assicurare un presidio costante del territorio, prevenire situazioni di rischio e rispondere con tempestività alle emergenze.

“Siamo orgogliosi dei nostri colleghi – sottolinea Pasquale Antonazzo, segretario provinciale del SIAP Taranto – che, anche in questo periodo di grande afflusso e mobilità, svolgono un ruolo chiave nella tutela della sicurezza pubblica. Il SIAP resta al loro fianco, ringraziandoli per il lavoro instancabile”.

Nonostante le difficoltà legate alla carenza di personale, operatori delle forze dell’ordine e sanitari continuano a garantire un servizio prezioso per la collettività, anche nel cuore dell’estate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author