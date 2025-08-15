15 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Controlli Ferragosto

Ferragosto sicuro nella Bat, controlli rafforzati in tutta la provincia

Andrea Catino 15 Agosto 2025
centered image

Massiccio dispiegamento di Forze dell’Ordine nella provincia di Barletta-Andria-Trani, con un piano straordinario di controlli predisposto da Carabinieri e Polizia di Stato per garantire sicurezza e legalità.

L’Arma ha potenziato la presenza sul territorio con pattuglie a piedi e in auto, in uniforme e in borghese, concentrandosi su località balneari, centri storici e principali arterie stradali. In campo anche reparti speciali come lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e le Squadre di Intervento Operativo, insieme a giovani allievi marescialli a rinforzo delle stazioni di Trani, Bisceglie, Barletta e Margherita di Savoia. Dal 1° agosto controllati 2mila veicoli e identificate oltre 3mila persone, con 43 denunce e 10 arresti.

Parallelamente, la Polizia di Stato mette in campo la Stradale nelle principali vie coinvolte negli spostamenti ferragostani, presidia stazioni e treni con la Ferroviaria e cieli con il Reparto Volo, per prevenire incidenti e garantire spostamenti sicuri. Un’attenzione particolare è rivolta alle aree a maggiore afflusso turistico e agli eventi ferragostani, con controlli mirati e un invito alla prudenza.

Obiettivo comune: assicurare un Ferragosto sereno a residenti e visitatori, con la raccomandazione di segnalare comportamenti sospetti e rispettare le regole.

About Author

Andrea Catino

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Sequestro lampo ad Andria, UniBat: “Gravità estrema, istituzioni assenti”

15 Agosto 2025 Dante Sebastio
Bancomat assalto Andria

Andria, tentato colpo al bancomat: banditi in fuga a mani vuote

14 Agosto 2025 Andrea Catino
Associazione Orizzonti

Trani, solidarietà oltre i confini: aiuti e fondi per Zanzibar

13 Agosto 2025 Andrea Catino
Mammamè Bisceglie

Sovrapprezzo per pizza a Bisceglie, il locale chiarisce: “Solo un errore di cassa”

13 Agosto 2025 Andrea Catino
Bat controlli Polizia

Controlli a tappeto della Polizia nella BAT: multe per 24mila euro e sequestri di alimenti

13 Agosto 2025 Andrea Catino
Barletta

Barletta, avvistato possibile ordigno bellico nel mare di Levante

12 Agosto 2025 Andrea Catino

potrebbe interessarti anche

Morte Cecilia De Astis: tre dei minori in comunità, uno è ricercato

15 Agosto 2025 Dante Sebastio
Controlli Ferragosto

Ferragosto sicuro nella Bat, controlli rafforzati in tutta la provincia

15 Agosto 2025 Andrea Catino

San Michele Salentino, incidente stradale alle porte del paese: tre feriti

15 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Taranto: Battista (Lega) critica le nuove assunzioni nello staff del sindaco

15 Agosto 2025 Dante Sebastio