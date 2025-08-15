Ferragosto sicuro nella Bat, controlli rafforzati in tutta la provincia

Massiccio dispiegamento di Forze dell’Ordine nella provincia di Barletta-Andria-Trani, con un piano straordinario di controlli predisposto da Carabinieri e Polizia di Stato per garantire sicurezza e legalità.

L’Arma ha potenziato la presenza sul territorio con pattuglie a piedi e in auto, in uniforme e in borghese, concentrandosi su località balneari, centri storici e principali arterie stradali. In campo anche reparti speciali come lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e le Squadre di Intervento Operativo, insieme a giovani allievi marescialli a rinforzo delle stazioni di Trani, Bisceglie, Barletta e Margherita di Savoia. Dal 1° agosto controllati 2mila veicoli e identificate oltre 3mila persone, con 43 denunce e 10 arresti.

Parallelamente, la Polizia di Stato mette in campo la Stradale nelle principali vie coinvolte negli spostamenti ferragostani, presidia stazioni e treni con la Ferroviaria e cieli con il Reparto Volo, per prevenire incidenti e garantire spostamenti sicuri. Un’attenzione particolare è rivolta alle aree a maggiore afflusso turistico e agli eventi ferragostani, con controlli mirati e un invito alla prudenza.

Obiettivo comune: assicurare un Ferragosto sereno a residenti e visitatori, con la raccomandazione di segnalare comportamenti sospetti e rispettare le regole.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author