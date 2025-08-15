15 Agosto 2025

Lecce, Ferragosto sotto le nuvole, ma con il sole negli occhi dei turisti

Maria Teresa Carrozzo 15 Agosto 2025
centered image

 

La pioggia a Ferragosto porta i visitatori tra le vie del centro: dalle botteghe artigiane ai monumenti, entusiasmo alle stelle.

 

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998.

