19 Agosto 2025

Ferragosto nel Tarantino, raffica di controlli dei Carabinieri

Dante Sebastio 19 Agosto 2025
Controlli straordinari nel weekend di Ferragosto da parte dei Carabinieri di Massafra, che hanno rafforzato la vigilanza nei comuni di Massafra e Palagiano per contrastare l’abuso di alcol e droga, fenomeni spesso legati alle cosiddette “stragi del sabato sera”.

Numerose pattuglie hanno operato lungo le principali arterie stradali e nelle aree della movida. Nel corso delle attività, un uomo di circa 30 anni, residente a Palagiano, è stato denunciato a piede libero dopo essere stato trovato in possesso di oltre 14 grammi di hashish e di un bilancino di precisione, a seguito di perquisizione personale e domiciliare.

Parallelamente, dodici persone tra i 20 e i 45 anni, provenienti da diverse province italiane, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. In loro possesso sono state trovate modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina destinate all’uso personale.

Complessivamente sono state identificate 153 persone e controllati 125 veicoli. Le verifiche hanno portato anche all’elevazione di 11 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

L’Arma dei Carabinieri ha annunciato che i servizi di prevenzione e controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle zone a più alto afflusso turistico e giovanile del territorio.

