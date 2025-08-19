Ferragosto nel Tarantino, raffica di controlli dei Carabinieri

Controlli straordinari nel weekend di Ferragosto da parte dei Carabinieri di Massafra, che hanno rafforzato la vigilanza nei comuni di Massafra e Palagiano per contrastare l’abuso di alcol e droga, fenomeni spesso legati alle cosiddette “stragi del sabato sera”.

Numerose pattuglie hanno operato lungo le principali arterie stradali e nelle aree della movida. Nel corso delle attività, un uomo di circa 30 anni, residente a Palagiano, è stato denunciato a piede libero dopo essere stato trovato in possesso di oltre 14 grammi di hashish e di un bilancino di precisione, a seguito di perquisizione personale e domiciliare.

Parallelamente, dodici persone tra i 20 e i 45 anni, provenienti da diverse province italiane, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. In loro possesso sono state trovate modiche quantità di hashish, marijuana e cocaina destinate all’uso personale.

Complessivamente sono state identificate 153 persone e controllati 125 veicoli. Le verifiche hanno portato anche all’elevazione di 11 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

L’Arma dei Carabinieri ha annunciato che i servizi di prevenzione e controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle zone a più alto afflusso turistico e giovanile del territorio.

