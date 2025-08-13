Ferragosto, l’impegno della Polizia di Stato

Nel lungo weekend di Ferragosto, la Polizia di Stato rafforza ed intensifica i controlli, per garantire un periodo di vacanze in sicurezza. E riassume il suo impegno in uno spot
