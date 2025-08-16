16 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Ferragosto è … la magia di un tramonto in spiaggia

Laura Milano 16 Agosto 2025
centered image

Ferragosto, soprattutto per i più giovani, è voglia di stare insieme davanti ad un tramonto in spiaggia

 

About Author

Laura Milano

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Manduria, lutto cittadino ed eventi annullati

16 Agosto 2025 Laura Milano

“Il volo dell’angelo”: un inedito Erasmo Iacovone

16 Agosto 2025 Laura Milano

Taranto, Ferragosto di inciviltà: Lido Azzurro sommerso dai rifiuti

16 Agosto 2025 Massimo Todaro

Maltempo a Taranto: fulmini, pioggia e incidente sul Punta Penna

16 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Massafra, passeggero senza biglietto aggredisce autista di autobus

16 Agosto 2025 Massimo Todaro

Taranto, mezzo chilo di hashish in casa: arrestato 23enne

16 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Televisione in lutto: è morto Pippo Baudo, aveva 89 anni

16 Agosto 2025 Massimo Todaro

Manduria, lutto cittadino ed eventi annullati

16 Agosto 2025 Laura Milano

Bari, donna investita da moto sul lungomare: non è grave

16 Agosto 2025 Antonella Fazio

“Il volo dell’angelo”: un inedito Erasmo Iacovone

16 Agosto 2025 Laura Milano