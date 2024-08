Ferragosto da sold out, cresce l’extralberghiero

Bari – Ferragosto da tutto esaurito per hotel e case vacanza e con un trend che, dal 2021, vede crescere i posti nell’extralberghiero e diminuire quelli in hotel. Il mare continua a guidare le classifiche ma Coldiretti stima in 25mila negli agriturismi pugliesi.

