Fermo esponenti Scu, Palmisano: “Grati a impegno Dda e forze dell’ordine”

L’europarlamentare pugliese del M5S: “Risultato importante per comunità brindisina”

“Il lavoro incessante della Dda di Lecce ha portato a un nuovo importante risultato per la comunità brindisina, con il fermo di quattro esponenti della Sacra Corona Unita. Le attività d’indagine coordinate e condotte dai magistrati, dalla squadra mobile di Brindisi e dal reparto Sisco di Lecce hanno fatto emergere il tentativo, subito interrotto, da parte di esponenti storici della Scu di riaffermare il loro potere nel tessuto produttivo di questo territorio. Dobbiamo essere tutti grati alla caparbietà investigativa, ancora una volta dimostrata dalla Dda di Lecce e dagli investigatori”.

Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Valentina Palmisano. “Oggi più che mai, questo territorio deve stringersi intorno a donne e uomini che con coraggio, e mettendo a rischio la propria vita, si sacrificano per il bene comune. Tuturano, Brindisi e l’intero Salento da tempo hanno scelto di ribellarsi alla Sacra Corona Unita. Ed è dovere di tutti noi respingere ogni tentativo di ingerenze delle mafie e contribuire ad affermare sempre con maggiore forza valori come la legalità”, conclude Valentina Palmisano.

