TARANTO- Come aveva anticipato il Tg di AntennaSud, i Carabinieri hanno identificato e fermato il presunto autore della sparatoria avvenuta ieri pomeriggio in Via Capecelatro a Taranto. Si tratta di Umberto Nigro, 51 anni, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, per “tentato omicidio” e “porto abusivo di armi di armi da fuoco”. È ritenuto dagli inquirenti della sezione operativa del Nucleo Radiomobile, il responsabile della sparatoria che in pieno giorno, ha seminato il panico per le vie del centro di Taranto e causato il ferimento di un 50enne, colpito da un proiettile alla caviglia destra, riportando lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.



I militari erano sulle tracce del Nigro già dal pomeriggio di ieri, tutto avrebbe avuto inizio da rancori personali tra lui, il ferito ed i familiari di quest’ultimo. Il 51enne, infatti, non avrebbe esitato ad aprire il fuoco con una pistola al culmine di una discussione nata per strada, rendendosi poi irreperibile. Questa mattina gli investigatori dei Carabinieri, lo hanno intercettato nei pressi dei giardini Virgilio, trovandolo in possesso di una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa ancora carica, con all’interno altri 6 proiettili. L’uomo dichiarato in stato di fermo si trova adesso nel carcere di Taranto.