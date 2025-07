Ferito da colpo di pistola, arriva al Pronto Soccorso su uno scooter: giallo a Taranto

TARANTO – Tensione nella serata di martedì 1 luglio a Taranto. Intorno alle 19:55, un giovane presumibilmente di 25 anni è giunto al Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Annunziata, ferito alla gamba sinistra da un colpo d’arma da fuoco.

A sorprendere non è solo il ferimento, ma anche le modalità dell’arrivo in ospedale: il ragazzo è stato accompagnato da un’altra persona a bordo di uno scooter, che subito dopo si è dileguata, facendo perdere le proprie tracce. L’identità del conducente resta al momento sconosciuta.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, il ferito non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari stanno completando gli accertamenti clinici, mentre sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Resta ancora da capire il contesto del ferimento: se si tratti di un’aggressione mirata, di un regolamento di conti o di un episodio isolato. Gli inquirenti stanno ascoltando il personale medico e visionando eventuali immagini di videosorveglianza per raccogliere elementi utili.

